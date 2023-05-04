جامعة البترا تشارك في المؤتمر الطلابي حول تحديث المنظومة السياسية

وطنا اليوم:شارك عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح في فعاليات المؤتمر الطلابي الأول حول تحديث المنظومة السياسية والمشاركة الشبابية في الأحزاب، الذي

نظمته جامعة جدارا. وعُقِد المؤتمر تحت رعاية معالي المهندس موسى المعايطة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب. وحضر المؤتمرَ عددٌ من طلبة اتحاد الطلبة ومكتب تمكين القيادات الواعدة في جامعة البترا.

وقال المعايطة في كلمته التي ألقاها في المؤتمر: “إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أصبحت تمثل رؤية الدولة الأردنية وتحديداً في الجامعات، فمن الطبيعي جداً أن نستهدف الشباب في العمل السياسي، ونشجعه على الانخراط في الأحزاب والمشاركة في الانتخابات، ما يعزز عملية الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وتشكيل أغلبية حزبية داخل البرلمان وصولاً إلى حكومات برلمانية”.

واستعرض المعايطة أبرز التعديلات الدستورية والمستجدات على قانونَي الانتخاب والأحزاب، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الهيئة للقيام بعملية التوعية والتثقيف والتعريف بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، موضحاً أن من مسؤولية الأحزاب المشاركة في الانتخابات، مع ضرورة وضع برنامج حزبي، وتطبيقه على أرض الواقع، واقتراح نقاط وحلول واضحة تعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتحدث في المؤتمر كل من رئيس جامعة جدارا معالي الأستاذ الدكتور محمد عبيدات، ووزير الداخلية الأسبق مازن القاضي، والدكتور عامر بني عامر المدير العام لمركز الحياة “راصد”.

وعقدت على هامش المؤتمر جلسات عدة بمشاركة جامعات أردنية تناولت نظام ممارسة الأنشطة الحزبية، وقانونَي الانتخاب والأحزاب، إضافة إلى مشاركة المرأة والشباب.