للمرة السابعة على التوالي.. المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة

وطنا اليوم:رفع البنك المركزي الأوروبي للمرة السابعة على التوالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، ليصل معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى 3.75%، بما يتماشى مع التوقعات، على خلفية تقهقر التضخم الأساسي في منطقة اليورو.

قال البنك المركزي في بيان أن ” توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة. وفي ظل ارتفاع ضغوط التضخم المستمرة، قرر مجلس المحافظين اليوم رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس”.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن البيانات الواردة “تدعم بشكل عام تقييم توقعات التضخم على المدى المتوسط، ​​التي كوّنها المجلس في اجتماعه السابق”. مشيراً إلى انخفاض التضخم العام خلال الأشهر الأخيرة، لكن “ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية”.

تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو في أبريل للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إذ ارتفعت أسعار المستهلك التي تستبعد العناصر المتقلبة 5.6% في أبريل عن العام الماضي، لتتراجع عن قمتها القياسية لشهر مارس البالغة 5.7%.

ونتيجة لقرار اليوم، سيتم رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي، وسعر الفائدة على الإيداع إلى 3.75% و 4.00% و 3.25% على التوالي، بدءاً من 10 مايو.

وألمح مسؤولو السياسة النقدية إلى أنه على الرغم من أن زيادات الفائدة السابقة التي تم إقرارها تنعكس بقوة على ظروف التمويل في منطقة اليورو والأوضاع النقدية، إلا أنه “ما يزال الوقت الذي يستغرقه انتقالها- ومدى قوتها- إلى الاقتصاد الحقيقي غير مؤكداً”.

ويتماشى إقرار “المركزي الأوروبي” أصغر زيادة في أسعار الفائدة في معركته ضد التضخم العنيد مع مقدار رفع الفائدة الذي اتخذه “الاحتياطي الفيدرالي” أمس الأربعاء البالغ 25 نقطة أساس.

وألمح “المركزي الأوروبي” إلى استمرار سياسة التشديد النقدي لكبح جماح التضخم، وقال في البيان أن القرارات المستقبلية ستضمن أن أسعار الفائدة “سترتفع إلى مستويات مقيِّدة بشكل كافٍ لخفض التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط ​​الأجل البالغ 2%، كما أنه سيتم الإبقاء عليها عند تلك المستويات طالما كان ذلك ضرورياً”