اتفاق أردني عراقي على تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل نفط يوميا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس، عن اتفاق مع الأردن على تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل نفط يومياً.

واستقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والوفد المرافق له؛ وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وقالت وزارة النفط العراقية، إن اللقاء “بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة” مشيرة إلى أنه “تم خلال اللقاء أيضاً الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية (10) آلاف برميل باليوم اعتباراً من شهر أيار الحالي ولمدة عام”.