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السجن لطبيب زور شهادات تطعيم كورونا في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
السجن لطبيب زور شهادات تطعيم كورونا في الزرقاء

وطنا اليوم:دانت محكمة صلح جزاء عمان طبيبا عاما قدم شهادات مطاعيم مضادة لفيروس كورونا لأشخاص دون تلقيهم له، وذلك خلال عمله في أحد المراكز الصحية في الزرقاء، وحصوله على مبلغ 50 دينارا عن كل شهادة مطعوم.
وأعلنت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد برئاسة الدكتور القاضي عدي فريحات، إدانة الطبيب بتهمتي استثمار الوظيفة وعرض رشوة لم تلق قبولا، والحكم عليه بالحبس سنتين والرسوم وغرامة ألف دينار والرسوم وتضمينه النفقات القضائية والإدارية.
وفي تفاصيل القرار، فإن الطبيب المدان يعمل في مديرية صحة الزرقاء، وعمل كطبيب في مركز صحي شبيب ومركز صحي وادي الحجر، إضافة الى امتلاكه لعيادة خاصة في مخيم الزرقاء.

أقارب الطبيب
وبين القرار، أن الطبيب تعرف على أحد المراجعين، الذي أبلغه إمكانيته إصدار شهادات المطعوم الخاص بكورونا دون تلقي المطعوم، مقابل مبالغ مالية، وبناء على ذلك طلب أحد الأشخاص منه شهادة مطعوم لصديق له بحكم اشتراكه ببطولة رياضية لرياضة كمال الأجسام في المملكة، حيث جرى تحويل مبلغ 50 دينارا للطبيب.
وثبت للمحكمة، بأن الطبيب المدان قدم شهادة مطعوم كورونا لأشخاص غير متلقين لجرعات المطعوم، من بين هؤلاء الأشخاص جيران للطبيب وأقراب لهم لقاء مبلغ 50 دينارا لكل شهادة.
وبحسب المحكمة، فان الطبيب عند نقله لأحد المراكز الصحية في الزرقاء طلب من إحدى الموظفات فيه تثبيت أسماء لـ 16 شخصا على منصة المطاعيم الخاصة بكورونا رغم عدم تلقيهم للمطعوم، مقدما عرضا للموظفه يتمثل بتقديم طقم ذهب بقيمة ألفي دينار، الا أنها رفضت ذلك.
وعلى إثر ذلك قامت الموظفة بإبلاغ المعنيين في القسم التقني في مديرية صحة الزرقاء بأن عليه شهادات لمتلقي مطاعيم غير سليمة، نتيجة تدخل الطبيب المدان بأعمال فريق التطعيم،واعاقة عملهم.
ووفق القرار فقد تم تشكيل لجنة تحقيق في أيلول من عام 2021 للوقوف على الملاحظات الواردة من قبل العاملين في مركز تطعيم كورونا في الزرقاء، وجرى اتخاذ الإجراء القانوني بحق الطبيب المدان


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