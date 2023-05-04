الخلايلة رئيساً لجامعة جرش وحامد رئيساً لجامعة الإسراء لـ4 سنوات

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور محمد علي سويلم الخلايلة رئيساً لجامعة جرش لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 1-6-2023، وذلك بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.

كما قرر المجلس الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور محمد موسى سليمان حامد رئيساً لجامعة الإسراء لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه ، وذلك بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة