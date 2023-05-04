الفيدرالي يفشل في تهدئة المخاوف..بنك أميركي جديد على شفا الانهيار

وطنا اليوم:بعد تعثر ثلاثة مصارف أميركية منذ مارس الماضي، يدق ناقوس الخطر مرة جديدة بنك “باكويست بانكورب”، وهو بنك إقليمي كان يتأرجح في أعقاب انهيار 3 مقرضين متنافسين في كاليفورنيا، حيث يدرس مجموعة من الخيارات الإستراتيجية، بما في ذلك البيع، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال المصادر، إن البنك الذي يقع مقره في بيفرلي هيلز كان يعمل مع مستشار مالي ويفكر أيضاً في تفكيك أعماله أو زيادة رأس المال. في حين أنه منفتح للبيع، فإن الشركة لم تبدأ عملية مزاد رسمي.

وأكد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ،الأربعاء، بأن أزمة البنوك قد انتهت، ولكن سقط سهم بنك “باكويست” في تعاملات ما بعد إغلاق تداولات جلسة أمس، وذلك بالتزامن مع استمرار القلق بشأن النظام المصرفي الأمريكي.

وانخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.80% من قيمته، مثلت 270 نقطة.

رفع الفائدة

وانتعشت الأسهم في الدقائق الأولى للمؤتمر الصحافي الذي أعقب إعلان قرار البنك برفع الفائدة، حينما لمح باول إلى إمكانية التوقف عن الرفع عند المستوى الحالي، إلا أنها تراجعت بشدة عندما استبعد رئيس البنك تحقق

ما تعكسه الأسواق حالياً من التحول لخفض الفائدة في 2023.

وخلال تعاملات يوم الأربعاء، الذي انتظره المستثمرون منذ شهر مارس، الذي شهد آخر اجتماعات البنك المركزي الأكبر في العالم، انخفض أيضاً مؤشر ناسداك، الأكثر حساسية لتغيرات الفائدة، بما يقرب من نصف

النقطة المئوية، بينما تجاوزت خسارة مؤشر إس آند بي 500 ثلثي النقطة المئوية.

الجهاز المصرفي الأميركي

وقال باول إن الطريق للوصول بمعدل التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2% مازال طويلاً، إلا أنه أكد للصحافيين، وللملايين الذين تابعوه على الهواء، سلامة الجهاز المصرفي الأميركي، رغم انهيار ثلاثة من البنوك الأميركية في أقل من شهرين.

ومع استمرار القلق بشأن النظام المصرفي الأمريكي، تراجع سهم بنك “باكويست PacWest Bancorp” ، بنسب تتخطى الـ 50%، في تعاملات ما بعد إغلاق تداولات جلسة الأربعاء