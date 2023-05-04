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إعلان ابتعاث صادر عن جامعة فيلادلفيا

منذ ساعتين
إعلان ابتعاث صادر عن جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر بعثة دراسية لحملة درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة من إحدى الجامعات المرموقة في أحد التخصصات الآتية:
Digital Accounting
Accounting Analytics
Data Analytics in Accounting

وذلك وفقًا الشروط الآتية:
أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن (70).
أن يحمل المتقدم درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.
أن يحمل المتقدم درجة الماجستير في تخصص المحاسبة أو نظم المعلومات المحاسبية بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.
أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، ويثبت ذلك بشهادة امتحان (TOEFL) أو (IELTS).
أن يكون المتقدم على استعداد للالتزام باستكمال دراسته في التخصص الدقيق الذي تحدده الجامعة.
أن يلتزم المتقدم بالعمل في الجامعة وفق الشروط الخاصة بنظام البعثات المعمول به في الجامعة.
أن يستوفي المتقدم شروط القبول في الجامعة التي سيوفد إليها والتي تعتمدها الجامعة.
أن لا يزيد عمر المتقدم عن (40) عامًا.

على الراغبين الاستفادة من هذه الفرصة التقدم بطلباتهم الى دائرة شؤون الموظفين في جامعة فيلادلفيا مصطحبين معهم الوثائق الآتية، وذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان:
السيرة الذاتية
صورة عن شهادة الثانوية العامة.
صورة عن الشهادات الجامعية للبكالوريوس والماجستير.
صورة عن كشف علامات البكالوريوس والماجستير.
صورة عن الهوية الشخصية.
صورة شخصية عدد (2).


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