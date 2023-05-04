بقاء مجلس النواب أم حلّه .. الأردن في استحقاق حسم الجدل

وطنا اليوم:بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب، تنفيذ جولات ميدانية على مختلف مدارس المملكة لتقييمها، تمهيدًا لاستخدامها كمراكز اقتراع وفرز في الانتخابات المقبلة، وفقًا لتعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم.

وقال التعميم، “الهيئة المستقلة للانتخاب ستنفذ زيارات ميدانية لتقييم مدارسكم، اعتبارًا من تاريخ 2 أيار 2023؛ وذلك لاستخدامها كمراكز اقتراع وفرز في الانتخابات المقبلة”.

ومنذ فترة والتوترات تسود أجواء مجلس النواب ، وهي نابعة من إشارات حول عدم إكمال مدّته الدستورية ، وقد برزت في الآونة الأخيرة مثل هذه الإشارات ومن أكثر من جهة حول النيّة لحلّ المجلس وإجراء انتخابات هذا العام.

وارتفعت وتيرة هذه التوترات بعد صدور نتائج استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية والذي أشار بتدنّي نسبة الثقة بالمجلس ، وهذا من شأنه إثارة المزيد من المخاوف لدى النواب الذين يرغبون باستكمال مدّته الدستورية ، والبعض يرغب ببقائه مدى الحياة !

وقد تسارع إيقاعات حادثة النائب العدوان أيضا في تبكير الحلول أو التفكير ولأول مرة بحل البرلمان قبل انتهاء ولايته الحالية خصوصا وأنه برلمان نتج عنه الكثير من الاشكالات والتعقيدات، الأمر الذي يعني فورا استحقاق تحت عنوان انتخابات مبكرة

في كل الاحوال ؛ الأردنيون جميعا في انتظار ما ستسفر عنه مخرجات الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة ، فالدخان الأبيض ربما يظهر في أي لحظة ، غير أن الأردنيين باتوا يرغبون برحيل مزدوج ؛ للحكومة والبرلمان دون أي أسف على الطرفين