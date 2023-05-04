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باليوم العالمي للمرور.. 324 مليون دينار تكلفة حوادث السير في الأردن

منذ 3 ثواني
باليوم العالمي للمرور.. 324 مليون دينار تكلفة حوادث السير في الأردن

وطنا اليوم:يشارك الأردن الخميس 4 أيار الاحتفال بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي للعام 2023.
ووجهت مديرية الأمن العام في هذا اليوم رسالة مفادها “قواعد المرور سلوك حضاري.. التزامكــم بقواعــد المــرور .. رقــي وحضــارة” ما يعزز إيجاد حلول ناجعة تسهم في تعديل السلوك وتوفير مرور امن للجميع على الطرقات.
وبحسب بيانات صادرة عن مديرية الامن العام لعام، وقع 161511 حادثا مروريا 10857 منها نتج عنها اصابات بشرية أدت الى وفاة 643 شخصا واصابة 17013 آخرين، وبكلفة مالية تقدر بـ 324 مليون دينار أردني.
ويعتبر يوم المرور العالمي احتفالية عالمية موحدة أقرها مؤتمر جنيف عام 1969 وتبنتها جامعة الدول العربية عام 1972.
وحُدد الرابع من أيار من كل عام بـ ( يوم المرور العالمي) و ( أسبوع المرور العربي)، لما لهذا الحدث من أهمية كبيرة خصوصا فيما يتعلق بحوادث السير وتبعاتها


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