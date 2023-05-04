الدكتور عربيات ضمن قائمة 30 أبرز قائد مؤثر في الشرق الأوسط وصناعة السياحة لعام 2023

وطنا اليوم: اختار سوق السفر العربي المقام في دبي بنسخته الحالية، الدكتور عبد الرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة في الأردن (JTB)، كواحد من أبرز 30 قائداً مؤثراً في الشرق الأوسط وصناعة السياحة لعام 2023.

ويضع هذا التكريم الدكتور عربيات ضمن أبرز القادة في المنطقة، جنباً إلى جنب في قائمة تضم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ومعالي وزير السياحة السعودي الأستاذ أحمد الخطيب، وعدداً من رؤساء هيئات تنشيط السياحة ومدراء شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

يلعب الدكتور عربيات دوراً محورياً في جعل الأردن وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. حيث ساهمت مبادراته وجهوده الدؤوبة، بتسجيل المملكة لأعداد قياسية بعدد السياح الذين زاروا الأردن في السنوات الأخيرة. كما كان لالتزامه بمعايير الاستدامة والسياحة المسؤولة دور أساسي في ترسيخ مكانة الأردن كمقصد سياحي رائد في هذا المجال.

وتشمل إنجازات الدكتور عربيات في صناعة السياحة الأردنية إطلاق العديد من الحملات التي تكللت بالنجاح، والتي ساعدت على إبراز المعالم الثقافية والطبيعية الفريدة للمملكة. كما أقام شراكات مهمة مع شركات سفر وسياحة رائدة من أمثال Ryanair وAirbnb وTripAdvisor للترويج للمملكة كوجهة سفر آمنة ومتميزة. وإضافة إلى ذلك، فقد نظم بنجاح العديد من الفعاليات العالمية الكبرى في الساحة الأردنية.

ومن بين الحملات الرئيسية التي قادها الدكتور عربيات حملة تسويق خارجية كبرى في أوروبا الشرقية شملت أكثر من ثماني دول، وكذلك حملة رمضان “المعزّب” التي استهدفت منطقة الخليج، من خلال الإعلان على قناة MBC وتنفيذ عدد من الحملات باستخدام مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي استقطبت عشرات الملايين من المشاهدات، بالإضافة إلى حملة تسويق خارجي كبرى أثناء بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وقد تمخضت هذه الجهود عن نتائج مبهرة، حيث زار الأردن أكثر من 1.4 مليون سائح في الربع الأول من العام الجاري، وهو أعلى رقم يسجل في تاريخ الأردن خلال فترات مماثلة. وبناءً على التقديرات، فإن الأردن في طريقه لتسجيل أعلى أرقام في مجال السياحة بتاريخه هذا العام، متجاوزا التوقعات في الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2021-2025. كما تجاوز هذا الإنجاز أرقام عام 2019، عام ما قبل الجائحة والذي يطلق عليه “العام الذهبي”، حين زار 5.3 مليون سائح الأردن.

وقد أدى كل هذا أن شهد العام الماضي زيادة في الإيرادات السياحية في الأردن بنسبة 110٪ مقارنة بعام 2021، مسجلة 5.8 مليار دولار، ما يشير إلى تعاف القطاع السياحي في المملكة من تداعيات جائحة كورونا.

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عن هيئة تنشيط السياحة الأردنية:

هيئة تنشيط السياحة الأردنية هي مؤسسة حكومية مسؤولة عن الترويج للأردن كوجهة سياحية متميزة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني على: www.visitjordan.com