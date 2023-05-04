تحويل موضوع النصب بالجامعات الأردنية إلى الجرائم الالكترونية

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، اليوم الخميس، إنه ستتم إحالة موضوع النصب بالجامعات، المتعلق بصفحة وهمية تنشر منشورات تتعلق بقدرة مجموعة أشخاص على الدخول لامتحانات الجامعة ليحلوا محل الطلبة الرسميين، إلى الجرائم الإلكترونية.

وتابع الخطيب إن الهدف من ذلك هو للوصول وراء من يقف خلف مثل هذه الممارسات وإحالته للمدعي العام.

وأكد أن الوزارة لن تقبل مثل هذه الممارسات التي تضر بمصلحة الطلبة وتسيء لسمعة قطاع التعليم العالي الأردني.