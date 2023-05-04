ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة فلسطينيين، صباح الخميس، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وحاصرت منزلا.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن القوات اغتالت منفذي عملية الأغوار التي أدت لمقتل ثلاثة مستوطِنات الشهر الماضي.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلين، أحدهما لعائلة الشهيد محمد العزيزي والآخر لعائلة عكوب تواجد فيهما مجموعة من المقاومين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلق صواريخ مضادة تجاه المنازل، واستخدم طائرات درون انتحارية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس.

واضاف، أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من نقل إحدى الإصابات بالبلدة القديمة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى مدينة نابلس من عدة محاور، تزامنا مع اندلاع اشتباكات في المنطقة