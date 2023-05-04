بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

منذ 3 ساعات
ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة فلسطينيين، صباح الخميس، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وحاصرت منزلا.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن القوات اغتالت منفذي عملية الأغوار التي أدت لمقتل ثلاثة مستوطِنات الشهر الماضي.
وأكدت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلين، أحدهما لعائلة الشهيد محمد العزيزي والآخر لعائلة عكوب تواجد فيهما مجموعة من المقاومين.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلق صواريخ مضادة تجاه المنازل، واستخدم طائرات درون انتحارية.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس.
واضاف، أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من نقل إحدى الإصابات بالبلدة القديمة.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى مدينة نابلس من عدة محاور، تزامنا مع اندلاع اشتباكات في المنطقة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:33

باليوم العالمي للمرور.. 324 مليون دينار تكلفة حوادث السير في الأردن

11:06

التربية توافق على رفع رسوم 27 مدرسة خاصة

10:57

الحوار الوطني في مصر يفتح الملفات المسكوت عنها بلا خطوط حمراء

10:47

ارتفاع أسعار أصناف من الدخان في الأسواق (أسماء)

10:45

بدء أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع للجمعية الأردنية للعلوم التربوية

10:35

تعديل مرتقب على نظام تأسيس وترخيص المدارس الخاصة

10:21

النسور يرعى افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع للجمعية الأردنية للعلوم التربوية في عمان الأهلية…صور

10:06

لاجئون في الأردن يتداولون رسالة مضللة.. و المفوضية ترد

09:56

الدكتور عربيات ضمن قائمة 30 أبرز قائد مؤثر في الشرق الأوسط وصناعة السياحة لعام 2023

09:54

الأمانة: كاميرات لتحديد أماكن الأزمات المرورية قريباً

09:49

الكاش ما بزعّلكاش.. إطلاق حملة جوائز حسابات توفير بنك الإسكان لعام 2023

09:47

الحكومة تطرح عطاء جواز السفر الإلكتروني

وفيات

وفيات الخميس 4-5-2023وفيات الأربعاء 3-5-2023د. قاسم العمرو ينعى شقيق الدكتور زهير الطاهاتوفيات الثلاثاء 2-5-2023وفيات الاثنين 1-5-2023