بنك القاهرة عمان
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عاجل – الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” يرفع سعر #الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

منذ 4 ثواني
عاجل – الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” يرفع سعر #الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

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