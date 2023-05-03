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21:53
عاجل – الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” يرفع سعر #الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
21:51
ملتقى ابناء الكرك الثقافي في عمان يعقد جلسه حوارية
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أمين عمان: قانون السير ضعيف ولا يحقق الغاية
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إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة مخبأة في أثاث مرسلة من غزة إلى الضفة
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ميدفيديف يدعو إلى تصفية زيلينسكي وزمرته بعد هجوم الكرملين
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أسرى فلسطينيون يحتجزون عنصرين من شرطة الاحتلال
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محكمة الاحتلال تصادق على أمر منع رؤية العدوان لمحاميه
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الملك يؤكد على أهمية التكنولوجيا لتطوير تجربة السياح في جرش
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الملك يضع حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار في جرش
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عاجل – الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” يرفع سعر #الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
منذ 4 ثواني
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24 ساعة
21:51
ملتقى ابناء الكرك الثقافي في عمان يعقد جلسه حوارية
20:49
أمين عمان: قانون السير ضعيف ولا يحقق الغاية
20:25
هل تتجاوب دمشق مع مبادرة الأردن بالـ خطوة مقابل خطوة ؟
20:16
إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة مخبأة في أثاث مرسلة من غزة إلى الضفة
20:08
ميدفيديف يدعو إلى تصفية زيلينسكي وزمرته بعد هجوم الكرملين
19:59
أسرى فلسطينيون يحتجزون عنصرين من شرطة الاحتلال
19:25
محكمة الاحتلال تصادق على أمر منع رؤية العدوان لمحاميه
19:11
الملك يؤكد على أهمية التكنولوجيا لتطوير تجربة السياح في جرش
19:09
الملك يضع حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار في جرش
18:44
حزب إرادة: الصّحافة الحرّة ركيزة أساسيّة لتقدّم المجتمعات
18:04
مصرف الراجحي – الأردن ينضم إلى منصة “بُنى” للمدفوعات العربية
17:41
المعايطة يكتب في اليوم العالمي للصحافة
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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