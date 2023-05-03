مصرف الراجحي – الأردن ينضم إلى منصة “بُنى” للمدفوعات العربية

وطنا اليوم-أعلن مصرف الراجحي – الأردن عن انضمامه لمنصة “بُنى” للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والمملوكة من قبل صندوق النقد العربي، حيث تم الانتهاء من إجراءات الربط التكاملي وتنفيذ عمليات مالية تجريبية بنجاح وذلك بعد ان استوفى المصرف جميع معايير وشروط المشاركة بالمنصة وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال .

يأتي ربط نظام الدفع الخاص بالمصرف مع منصة “بُنى” في إطار جهود المصرف المستمرة لتطوير تجربة العملاء أفراد أو شركات في تسوية الحوالات المالية وتوسيع نطاق حلول الدفع الموثوقة، حيث تتيح المنصة متعددة العملات خدمات وحلول مبتكرة في إرسال واستقبال المدفوعات الخارجية براحة وأمانعبر توفير ممر آمن لتحويل الأموال بعُملات متعددة بفعالية وسرعة، مما يساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

هذا وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي السيد اياد جرار، بأن هذه الخطوة تأتي سعي المصرف ليكون السّباق في تقديم خدمات مصرفية رقمية وحلول دفع حديثة لمتعامليه وبما يتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، معبراً عن سعادته لانضمام المصرف لمنصة “بُنى” التي تشكل نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والدولية، مما يُشجع على استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن منصة “بُنى” تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، وتهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في المنطقة العربية وخارجها بتكلفة مناسبة وبصورة آمنة تتوافق مع أعلى معايير وضوابط الالتزام وأمن المعلومات وحماية البيانات