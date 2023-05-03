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الاتحاد الأوروبي يصرف 200 مليون يورو للأردن

منذ ساعة واحدة
الاتحاد الأوروبي يصرف 200 مليون يورو للأردن

وطنا اليوم:وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على صرف 200 مليون يورو للأردن، وهي الدفعة الأخيرة من برنامج المساعدة المالية الكلية والبالغة 700 مليون يورو، بهدف دعم تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة ، وكذلك المساعدة في التخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19.
وبذلك، يبلغ مجموع المساعدات المالية الكلية، التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن منذ عام 2013 حوالي مليار يورو.
وقالت بعثة الاتحاد بعمان في بيان، إن هذا البرنامج يأتي جزءا من جهود الاتحاد الشاملة لمساعدة الأردن في التخفيف من التأثير الاقتصادي والاجتماعي للنزاعات الإقليمية ووجود عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وأضافت أن صرف المبلغ الحالي ومقداره 200 مليون يورو يأتي بعد تقييم إيجابي من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الأردن لإجراءات سياسية هيكلية هامة تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في شهر آب 2020. وتشمل هذه الإجراءات تطوير نظام العدادات الذكية للمياه، وتثبيت محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في 4000 منزل من الأكثر هشاشة، وتوسيع برنامج المساعدة الاجتماعية لصندوق المعونة الوطنية “تكافل” لتصل إلى حوالي 20 ألف أسرة، وتعزيز مشاركة العمالة في السوق، والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وتحسين إدارة المالية العامة والمشتريات.
ويستمر الأردن في تلبية الشرط المسبق للمساعدة المالية الكلية باحترام آليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان.
وتعد المساعدة أداة مالية طارئة تدعم الدول التي تقع جغرافياً واقتصادياً وسياسياً على مقربة من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في استقرار اقتصاداتها في أوقات الأزمات، وهي تكمل المساعدة التي يقدمها صندوق النقد الدولي.
ويتم توفير الأموال بشروط مواتية للغاية وأسعار فائدة منخفضة ، بشرط تنفيذ تدابير سياسية محددة متفق عليها في مذكرة التفاهم


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