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بيع فيلا بـ 200 مليون درهم في دبي

منذ ساعتين
بيع فيلا بـ 200 مليون درهم في دبي

وطنا اليوم:أعلنت شركة ماجد الفطيم العقارية بيع فيلا مانشن فاخرة في جزيرة لاناي مؤخراً بقيمة 200 مليون درهم في صفقة هي الأعلى بمشروع تلال الغاف، المجتمع السكني الفاخر في قلب دبي.
وكانت شركة أورانج سيتي للعقارات أنجزت صفقة البيع هذه، ما يبرز الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي، إذ يبلغ سوق العقارات حالياً أعلى مستوى له منذ 12 عاماً. ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تنفيذ إجمالي 88,029 صفقة مبيعات في دبي في عام 2022 بقيمة بلغت 239.64 مليار درهم إ، أي ما يقرب من ضعف قيمة المبيعات التي تم تنفيذها في عام 2021 بأكمله، والبالغة 151.07 مليار درهم إماراتي.
ويأتي ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة في دبي على خلفية تدفق المستثمرين الأجانب الذين جذبتهم سمعة الإمارة كملاذ آمن. وقد تم تصنيف دبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للاستثمار في العقارات الفاخرة، حيث تنال الإمارة مستوى عالي من الأهمية وفق أحدث تصنيف من مؤسسة نايت فرانك لمدن العالم. ورغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، ظلّ سوق العقارات الفاخرة في دبي مرناً بشكل ملحوظ، مع استمرار المستثمرين في إبداء اهتمام قوي بالعقارات الفاخرة في المدينة.
وتغطي الفيلا مساحة إجمالية تربو على 30,000 قدم مربع، وتضم 8 غرف نوم، والعديد من الميزات بما في ذلك صالة عائمة مطلة على المياه مباشرة، وشرفة على السطح مع إطلالات بانورامية على البحيرة.
وفلل جزر لاناي، تضم المشروع عدداً محدوداً من فلل المانشن الضخمة لا يتجاوز عددها 13 فيلا، وتتمتع كل منها بشاطئها الرملي الخاص، وتتوزع جميعها بشكل مثالي على جزيرة خاصة في قلب المياه الصافية لبحيرة لاغون الغاف الكريستالية ا التي تغطي مساحة 150,000 متر مربع. وقد جذبت هذه الفلل اهتمام العديد من المشترين من أصحاب الثروات الفائقة، والذين يمثلون مجتمعاً عالمياً حصرياً ازداد حجمه بنسبة 9% خلال العام الماضي


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