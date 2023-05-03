تنشيط السياحة: حملة تسويقية مكثفة انطلاقا من دبي

وطنا اليوم:قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، إن الهيئة نفذت حملة تسويقية مكثفة للسياحة في الأردن انطلاقا من إمارة دبي التي تعرض خدماتها وتجاربها السياحية الجديدة من خلال هذا المعرض السياحي الهام على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية وجود الهيئة بين الأشقاء الخليجيين والعرب الذي يشكلون 50 % من إجمالي السياح القادمين إلى الأردن.

وأضاف عربيات في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات ” وام “: “نتطلع إلى السوق الإماراتي كسوق واعد للأردن الذي يعتبر مقصدا للسياحة العائلية الإماراتية خاصة والخليجية عامة خلال فترة الصيف والإجازات، إضافة للسياحة العلاجية وسياحة المغامرات وغيرها”، لافتا إلى أن المنتج السياحي الأردني يعد مكملا للمنتج السياحي الإماراتي.

وأكد حرص بلاده على أن تكون جزءا أساسيا ومهما في معرض سوق السفر العربي” الملتقى 2023 “من خلال مشاركة جناح الهيئة الذي يضم مكاتب السياحة والسفر ومقدمي الخدمات السياحية، لافتا إلى أن المعرض يعد منصة مهمة للترويج للسياحة في الأردن.

وبين عربيات أن من أبرز التجارب السياحية في الأردن تجربة” درب الأردن “الذي يمتد على مسافة 700 كيلو ويمر على 75 قرية تتنوع في تضاريسها ومناخها ومناظرها، مرورا بالغابات في الشمال وصولا إلى البحر الميت الذي يعد أكبر منتجع طبيعي على مستوى العالم، إضافة إلى المقصد السياحي” وادي رم “و” البتراء “و” العقبة “التي تشتهر بسياحة الغطس والرياضات المائية، والتجارب السياحية المحلية التي تتمثل في قضاء يوم كامل في الريف الأردني بجانب سياحة الدراجات النارية التي تجتذب طوال العام مجموعات خليجية كبيرة.

وذكر أن الهيئة وقعت اتفاقية تعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي للتسويق الأردن وأبو ظبي كتجارب سياحية مشتركة، وتم عقد اجتماعات مع شركات طيران الاتحاد وطيران الإمارات وفلاي دبي لتنفيذ برامج وأنشطة تسويقية مشتركة لجلب السياح من البلدان البعيدة كاليابان وكوريا الجنوبية والصين لقضاء عدة أيام في الإمارات ومن ثم الانتقال إلى الأردن كوجهة سياحية مشتركة.

وكانت مؤشرات السياحة في الأردن قد شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري نسبة نمو بلغت 88 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 30 % مقارنة بعام 2019، وبلغ دخل السياحة في الأردن خلال الربع الأول مليارا و 700 مليون دولار أمريكي