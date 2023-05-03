إيران تحتجز ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز

وطنا اليوم:أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط تحمل علم بنما خلال عبورها مضيق هرمز.

وأوضح في بيان أن زوارق هجومية سريعة تابعة لبحرية الحرس الثوري هاجمت الناقلة في المضيق.

كذلك أشار إلى أن الحرس أجبرها بعد ذلك على التوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ساحل بندر عباس.

وكان الحرس الثوري قد بدأ العام الماضي، بمحاولات لتوسيع وجوده البحري في المياه الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية، حيث قامت قواته ببناء سفينة دعم جديدة (شهيد مهدوي) ضخمة بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، بحسب ما أظهرت صور للأقمار الصناعية حينها.

اتهام ونفي

وهدف هذا التحرك وقتها، إلى توفير قاعدة كبيرة وعائمة يمكن من خلالها تشغيل قوارب سريعة صغيرة تابعة للحرس.

يشار إلى أن سلسلة هجمات على ناقلات نفط أجنبية وقعت عامي 2019 و2020، لاسيما في مضيق هرمز، ألقت خلالها البحرية الأميركية باللوم على طهران، فيما نفت الأخيرة أي دور لها.

ولطالما اتهمت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى طهران بتهديد أمن الملاحة البحرية العالمية، عبر تحركات الحرس الثوري وزوارقه في البحر، فضلا عن بعض الميليشيات التي تدور في فلكه بالمنطقة.