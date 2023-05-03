تشغيل تجريبي للجيل الخامس بمناطق في الأردن

وطنا اليوم:قال عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نوح الشياب، الأربعاء، إن شركات الاتصالات بدأت تشغيلا تجريبيا في بعض مناطق الأردن لخدمات الجيل الخامس.

وأضاف الشياب، أن التشغيل التجريبي للجيل الخامس أطلقته إحدى الشركات في محافظتي إربد والزرقاء، فيما أطلقت شركة أخرى التشغيل التجريبي في مدينة العقبة، كما أطلقت شركة ثالثة تشغيلا تجريبا في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة بوليفارد العبدلي.

ووقعت شركات الاتصالات اتفاقيات الحصول على رخص تشغيل الجيل الخامس بداية العام الماضي، على أن تبدأ تشغيل خدمات الجيل الخامس بعد 18 شهرا من توقيع تلك الاتفاقيات.

وأكد الشياب أن التشغيل الفعلي من المتوقع أن يكون في فترة زمنية قريبة لا تتخطى نهاية العام الحالي