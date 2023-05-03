بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصرع 9 أشخاص أغلبهم تلاميذ جراء عملية إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد

منذ ساعة واحدة
مصرع 9 أشخاص أغلبهم تلاميذ جراء عملية إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد

وطنا اليوم:أسفر إطلاق نار داخل مدرسة في العاصمة الصربية بلغراد، عن مصرع 9 أشخاص على الأقل 8 منهم من طلاب المدرسة.
وقالت وسائل الإعلام الصربية إن طالبا في الصف السابع بمدرسة “فلاديسلاف ريبنيكار” الابتدائية، ارتكب مجزرة في تلك المدرسة عندما قتل تسعة أشخاص، ثمانية منهم من طلاب تلك المدرسة.
وأضافت أن الحادث تسبب كذلك في إصابة عدد آخر بينهم إصابات خطيرة.
وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن الطالب لم تكن له سوابق، ومن المرجح أنه ارتكب الجريمة تحت تأثير المخدرات.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

13:54

تشغيل تجريبي للجيل الخامس بمناطق في الأردن

13:01

8 ملايين دينار لتحديث الأجهزة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة

12:33

الصفدي لنظيره الروسي: التصدي لعمليات تهريب المخدرات أولوية

12:22

قريبا.. أي شخص بالعالم يستطيع زيارة البترا افتراضيا

12:17

هجوم مسلح يستهدف الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

12:06

الصحة: 2322 حالة عقر بسبب الكلاب الضالة منذ بداية العام الحالي

11:42

نبات زينة يتسبب بحالة تسمم لطفل أردني ويدخله المستشفى

11:35

أردوغان: بدأنا في إنتاج النفط من آبار صُب فوقها الأسمنت

11:26

أردنيون يشكون ارتفاعات كبيرة على فواتير الكهرباء لشهر نيسان

11:21

القرعان يكتب: حين امتدح الذنيبات فإني انتقي،وأتقي،وأرتقي.

11:20

الحكومة تتحفظ على مشروع القطار الخفيف في اربد

11:05

الرئيس الإيراني في دمشق .. طهران جاهزة لإعادة إعمار سوريا

وفيات

وفيات الأربعاء 3-5-2023د. قاسم العمرو ينعى شقيق الدكتور زهير الطاهاتوفيات الثلاثاء 2-5-2023وفيات الاثنين 1-5-2023الصحفي سليم ساكت المعاني في ذمة الله