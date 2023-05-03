هجوم مسلح يستهدف الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

وطنا اليوم:دعت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية، بعد تعرض مبنى ملحقيتها الثقافية في السودان الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بيانا عن الوزارة جاء فيه، إن المجموعة المسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمتها وخوادمها.

وجددت الوزارة دعوة السودان إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين والمدنيين.

وتبادل طرفا الصراع في السودان، الجيش والدعم السريع، ليل الثلاثاء الأربعاء، الاتهامات مجددا بخرق الهدنة الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية، رغم الحديث عن تعيين ممثلين لمحادثات سلام، في وقت بحث وزيرا خارجية الولايات المتحدة ومصر الجهود المبذولة للوصول إلى وقف مطول ومستدام لإطلاق النار.