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الحكومة تتحفظ على مشروع القطار الخفيف في اربد

منذ 6 ثواني
الحكومة تتحفظ على مشروع القطار الخفيف في اربد

وطنا اليوم:أكد رئيس بلدية اربد الكبرى، المهندس نبيل الكوفحي، أن وزارتي النقل والأشغال العامة والاسكان تحفظتا على مشروع القطار الخفيف لنقل الركاب بين المدينة وجامعة العلوم والتكنولوجيا، ورفضتا الموافقة على المشروع بشكل أوّلي.
وأضاف الكوفحي أن المشروع يخدم البلدية بشكل كبير ويخفف الازدحامات المرورية في المدينة، كما يخدم المواطنين ويسهّل تنقلهم بين المدينة وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس والمدينة الصناعية، نظرا لوجود ضغط كبير على تلك المناطق.
وقال الكوفحي إن قرار الرفض لم يكن مبرّرا، ويبدو أنه جاء دون دراسة، مشيرا إلى أن البلدية ستقوم بتقديم دراسات جديدة معززة بالوثائق للحصول على موافقة من أجل تنفيذ المشروع.
وأشار الكوفحي إلى أن جميع مدن العالم تتوجه نحو النقل السككي لتخفيف الازدحامات المرورية وتطوير النقل داخل المدن، مستغربا رفض الحكومة هذا المشروع


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