الرئيس الإيراني في دمشق .. طهران جاهزة لإعادة إعمار سوريا

وطنا اليوم:وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، سيجري خلالها محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد.

وتعتبر زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى الدولة الحليفة منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وفق ما أفاد الاعلام السوري الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن إبراهيم رئيسي وصل إلى مطار دمشق الدولي على رأس “وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير”.

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة ستستغرق يومين يلتقي خلالها نظيره السوري بشار الأسد وسيجري معه “مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع عدد من الاتفاقيات”

وسيجول رئيسي، وفق صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية، على مناطق عدة في دمشق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، الاثنين، “سوريا دخلت مرحلة إعادة الإعمار، والجمهورية الإسلامية في إيران جاهزة لتكون مع الحكومة السورية في هذه المرحلة أيضا”، كما كانت إلى جانبها “في القتال ضد الإرهاب” الذي اعتبره “مثالا ناجحا على التعاون بين الدولتين”.