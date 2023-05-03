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لماذا تنحى محامي النائب عماد العدوان عن الترافع عنه؟

منذ ساعة واحدة
لماذا تنحى محامي النائب عماد العدوان عن الترافع عنه؟

وطنا اليوم:أعلن عضو لجنة الدفاع عن النائب عماد العدوان الموقوف في سجون الاحتلال الإسرائيلية المحامي سامر السرخي تنحيه عن الدفاع عنه.
وأوضح في منشور له عبر فيس بوك :” أن قرار التنحي جاء بناء عن طلب ذويه آملا بإطلاق سراحه وعودته سالما غانما لاهله وعائلته.
وتاليا نص منشور المحامي السرخي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بحمد الله تعالى وفضله ومنته وبعد ان قمت بحمل امانة تمثيل سعادة النائب على عاتقي وتسخير خبرة خمس وعشرون عاما من العمل بالمحاماه العسكرية والامنية وبذل كل الجهد والوقت من اجل تمثيل والدفاع عن سعادة النائب عماد العدوان على اتم وجه وبكل امانه واخلاص والعمل جاهدا من اجل اطلاق سراحه من سجون الاحتلال . اعلن انا المحامي وكاتب العدل سامر السرخي اعلن التنحي عن قضيه النائب عماد العدوان وذلك بناء عن طلب ذويه وكلي امل باطلاق سراحه وعودته سالما غانما لاهله وعائلته اهلنا وربعنا عائلة العدوان باسرع وقت . والفرج العاجل لسعادة النائب ولجميع الاسرى في سجون الاحتلال . متمنيا لزملائي الذين حلوا مكاني التوفيق بالامانه التي القيت على اكتافهم بتمثيله . شاكرا باسمي وباسم عشائر عرب السواحرة في فلسطين والاردن كل من آزرنا ووقف معنا جنبا الى جنب بالدفاع عن قضيته ورفع الظلم عنه .


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