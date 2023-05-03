ارتفاع أسعار أصناف من الخضار بالسوق المركزي

وطنا اليوم:شهدت أسعار بعض أصناف الخضار مثل “البندورة، الخيار، الباذنجان” اليوم الأربعاء ، ارتفاعا بشكل طفيف في السوق المركزي.

وبحسب نشرة السوق المركزي، جاءت قائمة أسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد على النحو التالي:

باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرشا، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرشا، بطاطا من 20 إلى 30 قرشا، بندورة من 10 إلى 20 قرشا، خيار من 20 إلى 45 قرشا، الليمون من 50 إلى 70 قرشا، زهرة من 20 إلى 35 قرشا، فلفل حار من 20 إلى 30 قرشا، الكوسا من 25 إلى 50 قرشا، موز بلدي 50 الى 75 قرشا، تفاح 50 الى 1.10 قروش.

وكما بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم، 3313.146 طن، توزعت على 2348.078 طن خضار، 774.311 طن فواكه، و 190.757 طن ورقيات