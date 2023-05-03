بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع أسعار أصناف من الخضار بالسوق المركزي

منذ ساعتين
ارتفاع أسعار أصناف من الخضار بالسوق المركزي

وطنا اليوم:شهدت أسعار بعض أصناف الخضار مثل “البندورة، الخيار، الباذنجان” اليوم الأربعاء ، ارتفاعا بشكل طفيف في السوق المركزي.
وبحسب نشرة السوق المركزي، جاءت قائمة أسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد على النحو التالي:
باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرشا، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرشا، بطاطا من 20 إلى 30 قرشا، بندورة من 10 إلى 20 قرشا، خيار من 20 إلى 45 قرشا، الليمون من 50 إلى 70 قرشا، زهرة من 20 إلى 35 قرشا، فلفل حار من 20 إلى 30 قرشا، الكوسا من 25 إلى 50 قرشا، موز بلدي 50 الى 75 قرشا، تفاح 50 الى 1.10 قروش.

وكما بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم، 3313.146 طن، توزعت على 2348.078 طن خضار، 774.311 طن فواكه، و 190.757 طن ورقيات


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:42

نبات زينة يتسبب بحالة تسمم لطفل أردني ويدخله المستشفى

11:35

أردوغان: بدأنا في إنتاج النفط من آبار صُب فوقها الأسمنت

11:26

أردنيون يشكون ارتفاعات كبيرة على فواتير الكهرباء لشهر نيسان

11:21

القرعان يكتب: حين امتدح الذنيبات فإني انتقي،وأتقي،وأرتقي.

11:20

الحكومة تتحفظ على مشروع القطار الخفيف في اربد

11:05

الرئيس الإيراني في دمشق .. طهران جاهزة لإعادة إعمار سوريا

10:58

أورنج تقدم رعايتها لمنتدى “تواصُل” الأول من نوعه

10:55

في عهد حكومة الخصاونة… الأردن يتراجع 26 مرتبة ويحل بالمركز 146 عالميا بحرية الصحافة

10:19

إخلاء مريضة وزنها نحو 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

10:02

جامعة البترا تستضيف المؤتمر الدولي للمجلس العربي للموهوبين

10:00

لماذا تنحى محامي النائب عماد العدوان عن الترافع عنه؟

09:54

“التوسعة الرابعة” دعم لأمن الطاقة وتعزيز للاقتصاد الوطني

وفيات

وفيات الأربعاء 3-5-2023د. قاسم العمرو ينعى شقيق الدكتور زهير الطاهاتوفيات الثلاثاء 2-5-2023وفيات الاثنين 1-5-2023الصحفي سليم ساكت المعاني في ذمة الله