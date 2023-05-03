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وفاة بحادث دعس في عمان

منذ ساعتين
وفاة بحادث دعس في عمان

وطنا اليوم:توفي عشريني بحادث دعس، في منطقة دير غبار غرب العاصمة عمان، الثلاثاء، وفق ما أفادت به إدارة السير.
وعللت في تقريرها المروري عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء أن سبب الحادث نتيجة لعدم الالتزام بالاحتياطات المرورية اللازمة، مشيرا إلى أنه تم إخلاء الوفاة إلى أحد المستشفيات.

تصادم بين مركبات
وأهابت إدارة السير بالمواطنين بتوخي الحيطة والحذر أثناء استخدام الطريق، داعية السائقين إلى الالتزام بالقواعد المرورية والتعليمات للحد من الحوادث.
وفي سياق منفصل، وقع حادث تصادم بين 6 مركبات أسفر عن إصابة 7 أشخاص بالقرب من إشارات المنهل في العاصمة عمان.
وبحسب إدارة السير: نقلت جميع الإصابات إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وصفت جميعها بالمتوسطة.
وبينت أن سبب الحادث يعود نتيجة لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، إذ كانت إحدى المركبات تقف على جانب الطريق، وبعدها اصطدمت أخرى بها


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