مستخدمون ينجحون في استغلال ثغرة في تويتر لاستعادة علامة التحقق الزرقاء

وطنا اليوم:وجد مستخدمو تويتر، الذين حملت حساباتهم سابقاً الشارة الزرقاء، حلاً مؤقتاً لاستعادة علامة التوثيق بالمجان عن طريق إضافة بضع كلمات إلى وصف السيرة الذاتية على حساباتهم، بحسب موقع Business Insider الأمريكي.

وقال الموقع إنه من خلال إضافة عبارة “علامة التحقق السابقة” أو “علامة التحقق القديمة”، وجد المستخدمون أنَّ الشارة الزرقاء ظهرت بجوار أسمائهم، وإن كان ذلك لفترة قصيرة من الوقت.

مؤقتة وتظهر للمستخدم وحده

ومن بين الأشخاص الذين جربوا هذه الحيلة، الشخصية التليفزيونية أنتوني كاربوني، وفقاً لتغريدة نشرها الإثنين 1 مايو/أيار 2023.

لكنه أزال العبارة من سيرته الذاتية بسرعة، قائلاً: “لقد حذفتها لأنه كيف يمكن لأي شخص يعتز بنفسه الاحتفاظ بذلك في سيرته الذاتية”.

من جانبه، تحدث ديفيد نيمر، الأستاذ في جامعة فيرجينيا، أيضاً عن تجربة مماثلة، لكنه قال إنَّ الشارة استمرت “حوالي 5 ثوانٍ”.

كما غرّد تايلور لورينز، الصحفي في “واشنطن بوست”، أنَّ هذا التعديل يعيد مؤقتاً شارة التحقق الزرقاء القديمة.

ومع ذلك، قال ثيو بورمان، الصحفي الذي يكتب لمنصة الرياضات الإلكترونية Dexerto الإعلامية، إنَّ العلامة لا تظهر إلا للمستخدم وحده، وليس متابعيه.

علامة التوثيق في تويتر

في حين أكدت شيريل تيه، محررة أخبار من موقع “بيزنيس إنسايدر”، أنَّ كتابة “علامة التحقق الزرقاء القديمة” في سيرتها الذاتية أعاد لها الشارة. وفقدت شيريل علامتها الزرقاء عندما أوقف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، برنامج شارة التحقق الزرقاء القديم في 1 أبريل/نيسان المنصرم. لكنها أشارت إلى أنَّ الأيقونة اختفت بعد حوالي 30 دقيقة.

ووزع برنامج الشارة الزرقاء القديم علامات التوثيق على حسابات نشطة “تهم الجماهير”، بما في ذلك حسابات تخص سياسيين وشخصيات عامة ومشاهير وصحفيين.

لكن ماسك وضع بدلاً منه خدمة قائمة على الاشتراك، حيث يمكن للمستخدمين المُوثَقة حساباتهم بالشارة الزرقاء الاحتفاظ بها، من خلال التسجيل في برنامج الاشتراك تويتر بلو “Twitter Blue”.

وتبلغ تكلفة الاشتراك في البرنامج 8 دولارات شهرياً، أو 84 دولاراً سنوياً، وفقاً لموقع تويتر.

وصدرت ردود فعل سلبية إلى حد كبير ضد بعض الجوانب المتعلقة بعملية طرح برنامج “تويتر بلو”.

على سبيل المثال، أشارت المنصة إلى أنَّ العديد من المشاهير الموتى -مثل تشادويك بوسمان وكوبي براينت وأنتوني بوردان – اشتركوا في برنامج “تويتر بلو”، على الرغم من حقيقة أنهم وافتهم المنية قبل وجود خدمة الاشتراك.

وهذه الشارات الزرقاء، المُثبّتة بجانب أسماء هؤلاء المشاهير الموتى على تويتر، تدّعي خطئاً أنَّ “هذا الحساب خضع للتدقيق لأنه مشترك في “تويتر بلو” وله رقم هاتف موثوق”