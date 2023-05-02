بريزات: الإجراءات البيروقراطية الحكومية معيقة للاستثمار

وطنا اليوم:قال عضو اللجنة الملكية للتحديث الاقتصادي فارس بريزات إن نتائج مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي أظهر أن 60 % من الأردنيين غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين ليس مفاجئا.

وأضاف بريزات خلال مداخلته على شاشة المملكة الثلاثاء أن الاستطلاعات خلال السنوات الماضية كانت تأتي بنفس هذه النتائج تقريبا، مشيرا إلى أن هناك حالة من التشاؤم في المجتمع الأردني وهي ليست بجديدة، حتى عندما يكون هناك تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحا أن الرأي العام يحتاج إلى الوقت حتى يتكيف مع هذه التغيرات.

وقال،” أهم مشكلة تواجه الأردن هي البطالة وهذا ليس بجديد لكن حل هذه المشكلة يأتي من خلال تحسين البيئة الاستثمارية على الرغم من إقرار قانون البيئة الاستثمارية، والنظام الذي يشرح تفسير هذا القانون، وأعتقد أن هذا غير كاف، والإجراءات البيروقراطية الحكومية معيقة للاستثمار بشكل كبير وهناك تجارب حية نراها كل يوم أمامنا، إلى جانب أن الإدارة العامة ليست كفؤة بما يتعلق بالاستثمار ومعيقة في كثير من الأحيان للشركات الأردنية وغير الأردنية”.

وتابع،” هذا الاستطلاع يأتي في وقت لا يرى الرأي العام الأردني كثير من التغيير الحاصل في المنظومة الاقتصادية والإدارية على الرغم من التحولات التي تم إصدارها في موضوع الإصلاح السياسي الناتجة عن لجنة تحديث وتطوير المنظومة السياسية”