خنساء اللويبدة توضح سبب تنازلها عن حقها في القضية

وطنا اليوم:أكدت المشتكية في قضية انهيار بنايتين بمنطقة اللويبدة عبير رشيد، الثلاثاء، أنها أسقطت حقها الشخصي في القضية دون أي تعويض “احتسبهم عند الله”.

وقالت رشيد الملقبة بـ”خنساء اللويبدة” إنها رفضت تقاضي أي أموال أو مقابل من صاحب البناية مشيرة إلى أن الأم لا تفاوض على أولادها.

وأضافت، أنها لم تتابع القضية، ولم توكل أي محامٍ، مشيرة إلى أن الله أكرمها باختيارها لأن تكون أماً لـ3 شهداء، وهذا يكفيها .

وتساءلت رشيد، هل المال سيعيد أبنائي بعد أن فقدت الفرحة ولذة الحياة معهم؟ داعية الله بأن يجبر كسرها ويعوضها كل خير.

وأمهلت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضية انهيار بنايتين بمنطقة اللويبدة لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، المسؤول عن البنائية الرئيسية 7 أيام؛ لتقديم شاهدي دفاع في القضية بعد طلبه إحضارهما للمرة الثّانية.

وحدَّد تقرير الخبرة الذي أعدّه فريق من الخبراء المتخصّصين، واستمعت لهم المحكمة في جلسات سابقة أسباب انهيار البناية الرَّئيسية، التي نجم عنها وفاة 14 شخصًا وإصابة 9 أشخاص، وهي أنَّ جدار التسوية انهار أولًا، وأنَّ سبب انهيار المبنى وتسويته في الأرض في ذلك اليوم كان بسبب أعمال الصِّيانة التي كانت تتم في ذلك اليوم، وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقا.

وأوضح تقرير الخبرة أنَّه وبمجرد إزالة عمود الوسط في التسوية انهار المبنى كاملًا، وهذا بناء على الدراسات والعلم والخبرة، ومعاينة المبنى بشكل كامل، وقد قام فريق من المهندسين بعمل محاكاة علمية لانهيار المبنى.

وكانت بناية سكنية قد انهارت منتصف شهر أيلول من العام الماضي، وتسبَّبت بانهيار بيت سكني بجوارها، ونجم عنه عدد من الوفيات والمصابين، وبدأت المحكمة بالنَّظر في القضية يوم 25 من شهر أيلول من العام الماضي