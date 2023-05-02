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تلاوة القرآن الكريم وطلع البدر علينا في البيت الأبيض

منذ ساعة واحدة
تلاوة القرآن الكريم وطلع البدر علينا في البيت الأبيض

وطنا اليوم:شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء، مجموعة من المسلمين الأمريكيين والمقيمين على أرض الولايات المتحدة احتفال البيت الأبيض بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واستمع بايدن خلال الحفل إلى تلاوة القرآن الكريم داخل إحدى قاعات البيت الأبيض، وأنشودة “طلع البدر علينا الشهيرة”، مهنئاً المسلمين بعيد الفطر ومشدداً على أهمية إيضاح صورة أنّ المسلمين الأمريكيين جزء من النسيج الأمريكي الذي يعمل على رفعة البلاد.
وشهد الحفل مشاركة العديد من الوجوه الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية منها أعضاء في مجلس النواب الأمريكي من المسلمين كإلهان عمر ورشيدة طليب.
وشارك في الحفل استشاري أمراض جراحة القلب الأردني الأمريكي محمد حجيري، حيث نشر عدة صورة وفيديوهات تجمعه بالمسلمين المشاركين والرئيس الأميركي جو بايدن

 


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