إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

وطنا اليوم:أطلقت فصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رشقة صاروخية صوب مناطق الغلاف.

وسمع دوي انفجارات ناتجة عن محاولات القبة الحديدية التصدي لرشقات الصواريخ التي أطلقت من القطاع.

وأفاد موقع (حدشوت حموت) الإسرائيلي بإصابة مستوطن جراء سقوط صاروخ في سديروت.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، وسقطت في مناطق مفتوحة دون تفعيل القبة.

وفي بيان آخر، قال المتحدث باسم الجيش، إنه “تم رصد إطلاق قذيفة أخرى من قطاع غزة سقطت قرب السياج داخل مناطق الغلاف، دون تفعيل إنذار”.

وأعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد خوضه إضراباً عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة