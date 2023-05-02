“الشريدة” يبحث التعاون بين الجامعة الأردنية و”خورفكان” الإماراتية

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الإدارية والمالية ورئيس الجامعة بالوكالة الدكتور محمد الشريدة اليوم مع وفد من جامعة خورفكان الإماراتية سبل التعاون المشترك في كافة المجالات.

وناقش اللقاء، الذي ضم الدكتورة إيمان أحمد محمد علي والدكتورة هدى حسن النقبي، عددًا من التصورات المستقبلية للتعاون بين الجامعتين، في عديد من المجالات الدراسية والبحثية، كما بحث مسألة تبادل الخبرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين.

وأشار الشريدة خلال اللقاء، الذي حضرته مديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتور هديل ياسين، إلى تميز برامج الجامعة وأساتذتها في عديد من المجالات الأكاديمية، منوّهًا إلى وجود 32 عضوَ هيئة تدريس في الجامعة ضمن قائمة أفضل (1%) من العلماء والباحثين عالميًّا في تخصصاتهم.

ورحّب ببناء تعاون مشترك مع جامعة خورفكان، بوصفها مؤسسة تعليمية غير ربحية تتمتع بأحدث وسائل التعليم والأبحاث، في مجالات الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة ذات الأهميّة.

من جهته، أشار الوفد إلى أن الزيارة تهدف إلى فتح قنوات تواصل مع الجامعة الأردنية من أجل بناء جسور التعاون المشترك بين الطرفين، لافتًا إلى أنّها تُعدّ واحدة من أهم الجامعات في المنطقة والأولى في الأردن.

ويُذكر أنّ جامعة خورفكان تأسست عام 2022 بوصفها مؤسسة تعليمية غير ربحية، وذلك بمرسوم أميري أصدره الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس الجامعة.