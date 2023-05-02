اطلاق شبكة للموارد البشرية بالتعاون بين “ايجابي” و”اتحاد المدربين العرب”

وطنا اليوم:افتتح رئيس هيئة مديري المعهد الأوروبي الاردني لتطوير الأعمال “ايجابي”/ نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، الاجتماع الأول لشبكة الموارد البشرية للمعهد والتي تهدف إلى تطوير دوائر الموارد البشرية / الإدارية في الشركات الصناعية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والتعرف على الإحتياجات التدريبية المختلفة لهذه المؤسسات.

واشار القصراوي، خلال اللقاء الذي عقد في مبنى غرفة صناعة عمان، أن التدريب الناجح هو الذي يلبي متطلبات واحتياجات القطاعات المستهدفة، الأمر الذي يتطلب وجود شبكة تجمع المدربين في شتى التخصصات ومسؤولي الموارد البشرية المعنيين باحتياجات كوادر المؤسسات من التدريب والتطوير، ومن هنا جاء انشاء منصة الكترونية تجمع جميع الأطراف المعنية بالعملية التدريبية وبالتعاون مع اتحاد المدربين العرب، الذي يعتبر احد الشركاء الرئيسييين لمعهد ايجابي في تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة.

رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس خطايبة اكد ان المتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال تتطلب تضافر كافة جهود المؤسسات المعنية بالتدريب في المملكة، من اجل تطوير القدرات الادارية للعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحا ان اتحاد المدربين العرب لديه اكثر من 800 خبير في مختلف التخصصات، الأمر الذي يساهم في تأسيس شبكة ناجحة لتطوير الكوادر المحلية، معربا عن امله أن تتوسع شبكة الموارد البشرية لتشمل الوطن العربي، من خلال استثمار العقول والخبرات العربية وتفعيل العمل العربي المشترك.

وقدّم الخطايبة لمحة عن اساليب تطوير الموارد البشرية وتحسين الاداء والاساليب المتقدمة في تحديد الاحتياجات التدريبية المختلفة للمنشآت وكيفية الاحتفاظ بالقوى العاملة من خلال تهيئة العمل المناسبة.

مدير المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال / ايجابي الدكتور وسيم حداد، اشار الى ان انشاء شبكة الموارد البشرية يساعد على الاستغلال الامثل للكوادر البشرية في المؤسسات من خلال تطوير قدراتهم وزيادة كفاءتهم، حيث يعمل معهد ايجابي على بناء القدرات البشرية العاملة في القطاع الصناعي ومختلف القطاعات، حيث قام المعهد بعقد اتفاقيات شركة مع مؤسسة التدريب المهني، وذلك بهدف اطلاق برامج تدريبية نوعية، اضافة الى عقد شراكات مميزة مع العديد من المؤسسات والجامعات ومنها اتفاقية مع المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا “نافس”، اضافة الى تنفيذ المعهد لعدد من البرامج ومنها تطبيق أساسيات الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج الخبراء الايطاليين والخبراء الهولنديين، معربا عن أمله في تسهم هذه الشركات في تحقيق المعهد لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز ثقافة الريادة والابتكار لدى العاملين في القطاع الصناعي وتطوير قدراتهم الادارية والفنية والتسويقية.