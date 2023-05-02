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والد الطالب الأردني المفقود في بريطانيا: أجريت وزوجتي تحليل DNA

منذ ساعتين
والد الطالب الأردني المفقود في بريطانيا: أجريت وزوجتي تحليل DNA

وطنا اليوم:قال والد الطالب الأردني أحمد دبور المفقود في بريطانيا، منذ نحو 4 شهور إن السفارة الأردنية في لندن طلبت منه ومن زوجته إجراء تحليل DNA كإجراء روتيني لغايات التأكد من هويته في حال العثور عليه.
وأوضح دبور الثلاثاء، أنه سيصار إلى إرسال نتائج الفحوص إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، كإجراء “بروتوكولي”، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.

فقدان الاتصال
وأضاف دبور أن ابنه نضال (22 عاما) فقد الاتصال به منذ الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2022، ولا يوجد أي مستجد حتى اليوم، مؤكدا أن وزارة الخارجية تبذل قصارى جهدها لكشف الملابسات.
وأشار إلى أنه غادر إلى المملكة المتحدة مرتين في الفترة الماضية، بطلب من السلطات البريطانية، لاستكمال إجراءات التحقيق، مؤكدا أن ابنه لا يعاني من أي أمراض نفسية أو ميول سياسي معين.
وبين دبور أن عائلته تتحلى بالصبر والإيمان نتيجة لهذا الأمر، لافتا إلى تعاون وزارة الخارجية والسلطات الأمنية البريطانية لكشف ملابسات فقدان ابنه.

فقدان نضال دبور
وكانت شرطة مقاطعة “Essex” في إنجلترا، أعلنت في وقت سابق عن فقدان الشاب أردني أحمد دبور.
وقالت الشرطة حينها في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إن الشاب أحمد المقيم في مدينة “كولشيستر” مفقود منذ أكثر من أسبوعين.
وأضافت أنها تطالب أي أحد شاهد أحمد أو لديه معلومات عنه، تقديمها إلى أقرب مركز شرطة.
وأوضحت شرطة المقاطعة، أن أحمد غادر فندقا يدعى “George” واستقل قطارا إلى بلدة “ستراتفورد” جنوب مقاطعة “يوركشاير”.

قطار آخر
وأخذ أحمد قطارا آخر من “يوركشاير” إلى بلدة “دوفر” الساحلية في مقاطعة “كنت” جنوب شرق إنجلترا، وشوهد على كاميرات المراقبة يجلس في قهوة، بحسب بيان الشرطة وقت فقدان الطالب دبور


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