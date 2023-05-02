ارتفاع موجودات صندوق استثمار اموال الضمان لتصل الى 14.2 مليار دينار

وطنا اليوم:ارتفعت موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي لتصل الى حوالي 14.2 مليار دينار نهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022.

وفي بيان صحفي، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه ان نمو الموجودات جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 225 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 124 مليون دينار، بالاضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 65 مليون دينار.

واضاف انه نتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية خلال الربع الأول من عام 2023، فقد سجل الصندوق نموا في الدخل بنسبة 28% عن الدخل المتحقق خلال نفس الفترة من عام 2022. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الدخل المتحقق من محافظ ادوات الدخل الثابت بقيمة حوالي 166 مليون دينار منها 133 مليون دينار عوائد من محفظة السندات، وحوالي 59 مليون دينار من محفظة الأسهم.

وبين كناكريه ان معظم الشركات الاستراتيجية التي يساهم بها الضمان الاجتماعي اعلنت مؤخرا عن توزيعات نقدية مرتفعة عن نتائج اعمال عام 2022 مقارنة بالأعوام السابقة، وستبلغ حصة الصندوق منها خلال هذا العام حوالي 152 مليون دينار، وهي الأعلى تاريخيا منذ تأسيس الصندوق.

واضاف ان الدخل الشامل والذي يمثل دخل الصندوق من ارباح الاستثمارات المختلفة مضافا اليه ارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية، ارتفع ليصل الى حوالي 349 مليون دينار نهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة مع حوالي 330 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 5.8%.

وتتوزع محافظ الصندوق في الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر مقبولة، وضمن النسب المحددة في السياسة الاستثمارية، ومن أبرزها محفظة السندات والتي شكلت ما نسبته 54.8% من المحفظة الكلية للصندوق، محفظة الاسهم 18.4%، محفظة أدوات السوق النقدي 13.7%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.8%، محفظة القروض 3.2%، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.3%.

وعن المشاريع القائمة، قال كناكريه ان العمل جار حاليا على تعزيز تنافسية المحفظة السياحية من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية التي تشرف على الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي في عمّان والبحر الميت والبترا والعقبة، والاستراحات المنتشرة في مختلف الوجهات السياحية في المملكة. حيث تم مؤخرا توقيع عقد استثمار لفندق عمان الشام بالاس مع مستثمر محلي ليقوم بتشغيل وإدارة الفندق، ويتم حاليا استكمال مشروع إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا، وأعمال تصميم مشروع فندق أربعة نجوم شاطئي في منطقة العقبة، بالإضافة الى المباشرة بإجراءات طرح عطاءات صيانة استراحة زي السياحية لغايات اعادة تأهيلها وطرحها كفرصة استثمارية للمستثمرين الاردنيين.

كما تستمر شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية ومن خلال شركة تطوير المفرق وشركة تطوير الشمال في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق ومنطقة اربد التنموية بهدف استقطاب استثمارات صناعية وريادية جديدة للمنطقتين. هذا ويبلغ حجم الاستثمارات القائمة في المنطقتين 490 مليون دينار، وتوفران 3600 فرصة عمل نوعية للأردنيين وريادي الاعمال في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق باستثمارات الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي، فقد استكملت شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية انجاز المرحلة الأولى من مشروعها في منطقة المدورة وعلى مساحة كلية تبلغ 30 ألف دونم. وبين كناكريه ان المشروع قد بدء فعليا بالإنتاج وتلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والبطاطا التصنيعية والمحاصيل العلفية. والعمل جار حاليا على استكمال المراحل اللاحقة للمشروع، وبما يسهم في تعزيز الامن الغذائي الوطني وتوفير فرص عمل نوعية في محافظات الجنوب.

وختم كناكريه ان الصندوق سيستمر في تعزيز استثماراته في القطاعات الحيوية المجدية وخاصة القطاع المالي والتعدين والطاقة والتطوير العقاري والسياحة والزراعة، والحفاظ على توازن توجهاته الاستثمارية بهدف تحقيق عوائد جيدة للصندوق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

هذا ويقوم الصندوق بنشر تقارير الاداء المالي للمحافظ الاستثمارية بشكل ربعي بالاضافة الى معلومات عن الاستثمارات والمشاريع في القطاعات المختلفة من خلال الموقع الالكتروني www.ssif.gov.jo وصفحات الصندوق الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي