حجز وإيقاف 122 رخصة منذ تفعيل نظام النقاط المرورية

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام أنّه ومنذ البدء بتفعيل نظام النقاط المرورية، تم حجز وإيقاف العمل ب 122 رخصة قيادة، للمدد القانونية التي ينص عليها النظام وبحسب المخالفات المُرتكبة من قبل السائقين.

وأكّدت أنَّ النظام وضع وجرى تحديثه وذلك ضمن إستراتيجية مرورية أعدتها المديرية تهدف إلى تحسين الواقع المروري، والحد من المخالفات الخطرة، لا سيّما لدى مكرري هذه المخالفات.

وينص النظام على وقف العمل برخصة القيادة لمدة 60 يوما، في حال زادت النقاط المُسجّلة بحقه عن 16 نقطة، ولم تتجاوز 20 نقطة؛ ولمدة 90 يوما في حال زادت عن 20 نقطة ولم تتجاوز 24 نقطة؛ ولمدة 120 يوما إذا زادت عن 24 نقطة ولم تتجاوز 28 نقطة ، ولمدة 180 يوما عند زيادتها عن 28 نقطة، في حين أنه سيتم شطب النقاط التي مضى على تسجيلها مدة سنة، ما لم يصل مجموعها إلى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة.

وبينت مديرية الامن العام ان النظام اتاح لكل من سجل بحقه 8 نقاط ولغاية 15 نقطه التسجيل في دوره اختيارية لدى المعهد المروري ولمره واحده خلال العام وذلك ليتم تخفيض 8 نقاط من سجل النقاط للسائق.

وأشارت إلى أن المعهد المروري الأردني والتابع لمديرية الأمن العام عقد منذ بداية العام 46 دورة في محافظات المملكة وشارك بها 390 سائقاً .

وأكّدت المديرية أنّه بإمكان الإخوة السائقين ممن ترتب بحقهم من 8 الى 15 نقطة والراغبين بالالتحاق بالدورات لشطب 8 نقاط مرورية من سجل نقاطهم الاستفسار عن طريق الاتصال بالرقم ( 0770991751) أو عن طريق إرسال رسائل (sms) أو واتس اب على ذات الرقم.

واهابت المديرية بالسائقين اتّباع قواعد السير ونشر ثقافة الالتزام على الطرق حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين