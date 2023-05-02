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زوجة خضر عدنان : اهنأوا بحياتكم وخزنوا أسلحتكم حتى تصدأ

منذ ساعة واحدة
زوجة خضر عدنان : اهنأوا بحياتكم وخزنوا أسلحتكم حتى تصدأ

وطنا اليوم:عقبت زوجة الشهيد الأسير خضر عدنان على رحيله بالقول “من لم يُرفع لنصرة زوجي لا نريد منه أن يكون ثأراً له، فهنيئاً لكم، عيشوا وأصعدوا في بيتوكم وبين أطفالكم، خزنوا أسلحتكم حتى تصدأ”.
وقالت خلال مؤتمر صحفي لها أمام منزله في عرابة جنوب جنين “نزف لكم خبر استشهاد للشيخ هو فخرنا واعتزازنا رغم أننا كنا نود أن يعود لنا منتصراً، محملةً كل مقصر بالقول “سنحاسب كل مقصر، وخاصة أن الشيخ عدنان تُرك وحيداً”.
وأكدت أن عائلة الشيخ لن نفتح بيت عزاء للشيخ وإنما ستسقبل المهنئين باستشهاد زوجها الذي نال الشهادة، و”رسالتي للفصائل ولكل من خذل خضر اهنأوا بحياتكم وخزنوا أسلحتكم حتى تصدأ، من لم يكن لنصرة خضر لانريده ان يكون ثائرا له”.
وتابعت: “لا نريد ان تراق الدماء، لا نريد اطلاق الصواريخ ومن لم ينصر الشيخ لا نريد أن يثأر له”.
وتوعدت زوجة عدنان الاحتلال بالقول ” كما علمني عدنان على حب الجهاد فعلى الاحتلال أن يحفظ وجوه أبنائي جيدا فهم من سينتقم للشيخ خضر عدنان”.
وجددت زوجة الشهيد التذكر بوصية زوجها بالقول ” واجب فصائل المقاومة والسلطة أن ينفذوا وصية زوجي بأن لا يلمس ولا يشرح جسده، فنحن نعلم من قتل الشيخ ومن أوصله إلى هذا المكان .
وتابعت: “لن ننتظر من أحد أن يرد للشيخ، فخلفه 9 من الأبناء”.


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