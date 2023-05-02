تمديد منع لقاء النائب عماد العدوان مع محاميه 3 أيام إضافية

وطنا اليوم:قررت محكمة إسرائيلية تمديد منع لقاء النائب عماد العدوان مع محاميه لـ 3 أيام إضافية بحسب ما أفاد محاميا النائب أسامة السعدي وجواد بولس الثلاثاء.

وقال المحاميان إن قرار تمديد المنع صدر مساء الاثنين، مشيرين إلى أن القرار يمتد حتى 4 أيار الحالي. والنائب العدوان محتجز في سجن عوفر العسكري.

والأحد الماضي، قرّرت محكمة إسرائيلية تمديد توقيف العدوان لـ8 أيام.

وأوقفت السلطات الإسرائيلية النائب العدوان، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أي محام للنائب من لقائه. ولم يوجه القضاء الإسرائيلي أي لوائح اتهام رسمية بحق النائب.

وكان السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي زار يرافقه القنصل في السفارة، النائب العدوان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيّدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته بأنه بصحة جيدة