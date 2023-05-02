الدفاع المدني: السيطرة على 53 حريقاً خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أكد الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر بما يخص الأعشاب الجافة كونها بيئة محفزة لنشوب الحرائق وملاذ لبعض أنواع الأفاعي.

وأشار مندوب الدفاع المدني الملازم 1 عبد الله السعودي إلى ضرورة تجنب رمي أعقاب السجائر وتنظيف جوانب المنزل أو المصانع أو المحال التجارية لتجنب حدوث الحرائق وحفاظاً على الثروة الحرجية.

وقال السعودي خلال استعراضه تقرير الدفاع المدني إنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ(1249) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات والاستجابة الفورية لـ (88) حادث إنقاذ والسيطرة على (53) حريقاً خلال الـ24 ساعة الماضية

وبين أن حرفية وسرعة استجابة نشامى الدفاع المدني ساهمت بإخماد حريق نشب داخل أحد المطاعم في منطقة الشميساني إذ تم حصره بمساحة 20 متراً والسيطرة عليه بكل إتقان من قبل الفرق المتخصصة.

ونوهت مديرية الدفاع المدني بأنه على جاهزية عالية وعلى مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات الإنسانية لجميع المواطنين، داعيةً المواطنين بعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 بحال دعت الحاجة لذلك