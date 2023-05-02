غاليري القاهرة عمان يعلن اسماء الفائزين في مسابقة القاهرة عمان لرسومات الاطفال 13‎‎

وطنا اليوم:اعلن غاليري بنك القاهرة عمان اسماء الفائزين في مسابقة رسومات الاطفال للعام 2022-2023 علما بان حفل توزيع الجوائز سيكون يوم الاحد الموافق 25 من حزيران الشهر القادم , الساعة الخامسة مساء , بحضور الطلاب الفائزين واولياء امورهم وممثلي المدارس الفائزة , الف مبروك .

وقد كانت النتائج على النحو التالي :

الفئة الاولى

عبدالله غسان عبدالله رشيد مدرسة اناث التاج الإعدادية ، غالية ضرار سالم المطارنه مدرسة التربية الريادية / الفرع الدولي ، زينة يزن حسين البدارنه روضة اكاديمية المستوى العالي ، فيصل فراس عبدالرحمن الطراونة اكاديمية ومدارس نجمة الفريد ، تالا خليل البدوي مدارس الأمم الإبداعية ، مريم رائد محمد عوض مدرسة الكرامة الوطنية ، يامن محمد سالم زنون مدرسة المورجانايت / الطفيلة ، سند يزن أبو ريال المدرسة السامية الدولية ، بسام محمد بسام أبو حجلة مدارس ميار الدولية ، ناي نضال عبداللطيف السرابي مدارس الجودة الامريكية ،الما عمر سليمان السعيدات روضة ام سلمة / الزرقاء الأولى ، زينة احمد حسن مهداوي روضة اكاديمية المستوى العالي ، جوري معتز فوزات نفاع كلية راهبات الوردية / الشميساني ، ارتيوم علاءالدين حسن البراهمه مدرسة نهاوند الأساسية المختلطة / الزرقاء ، ليلى عمرو محمد خليل مدرسة التربية الريادية / الفرع الدولي ، مدى ثائر محمد الصدر مدرسة التربية الريادية / الفرع الدولي ، سحر رفيق غسان احمد مدرسة التربية الريادية / الفرع الدولي ، كرم شادي فلاح عبيدات روضة اكاديمية المستوى العالي ،جود حمزة نواف الخوالدة روضة اكاديمية المستوى العالي ، عمر فؤاد احمد العمري مدرسة حبكا الثانوية الشاملة المختلطة

الفئة الثانية

رايا الشدفان مدارس اكاديمية عمان ، جوري سامي لطفي حمدان مدارس التربية الريادية ، ليان اياد مازن ملاح مدرسة السابلة ، نور محمد رياض الصمادي مدرسة البطريركية اللاتينية / عجلون ، ايلين احمد حسن كتكت مدرسة اناث البقعة الإعدادية الثانية ، يحيى فايز دريد اكاديمية بذور القادة سلين خالد محمد علي ابودريع مدرسة اناث البقعة الإعدادية الثانية ، عبدالله عبدالرحيم كامل احمرو مدرسة الهداية العلمية ، جاد عفيف خوري مدرسة المعمدانية ، سارة زكريا حمدان ذياب كلية راهبات الوردية / الشميساني ،اليكساندرا امجد بديع مهركاني مدرسة المونتيسوري الحديثة ، ناي نايف عبدالرحمن كنعان مدرسة التربية الريادية / الفرع الدولي ، تاليا احمد الشواورة المدرسة السامية الدولية ، ليليان عمر حسن حمدان كلية راهبات الوردية / الشميساني ، ناصر جمال عبدالكريم الشلبي مدرسة التربية الريادية / الفرع الدولي ، داليا وليد عماري مدارس اكاديمية عمان ، تاليا اكرم نجيب يوسف مدرسة الامال الكبيرة ، لين راغد محمد رفيق السمهوري مدرسة شجرة الدر الأساسية ، جنى خالد محمد أبو رمان مدرسة وادي الناقة الأساسية ، سند وائل عبدالرحمن أبو الرب مدرسة نادي السباق النموذجية

الفئة الثالثة

دانا زيد نايف الشروف كلية سيدة الناصرة / جبل الحسين ، حلا احمد حسن كتكت مدرسة اناث البقعة الإعدادية الثانية ، عمر باسم الامعري المدارس الامريكية ، رنيم عدنان عطى القنة مدرسة مؤتة الأساسية للبنات / الزرقاء ، تالا فادي نواش وحشه مدرسة التربية الريادية / الفرع الوطني ، ليان صالح محمود اجماصي مدرسة اناث التاج الإعدادية ، الاء احمد ابراهيم الجمل مدرسة رفيدة الإسلامية ، ريتال علاءالدين الجنيدي مدرسة البنيات الأساسية للبنات ، عائدة عبدالله محمد جميل امين حسنين مدرسة رفيدة الإسلامية ، ميرا عروة عمير مدرسة المونتيسوري الحديثة ، ليان قدري محمد أبو فضة مدرسة اناث البقعة الإعدادية الثانية ، انجيلا إيهاب سمير صوالحة كلية راهبات الوردية / الشميساني ، محمد باسم الامعري المدرسة الامريكية ، زينب يوسف خالد محمد وكالة الغوث الدولية / مدرسة اناث ماركا الإعدادية الاولى ، يمنى الشوبكي مدارس اكاديمية عمان ، سلاف عصام القرعان مدرسة الطيبة الأساسية للبنات ، طارق عامر بعارة مدرسة الحكمة الثانوية للبنين ، يارا رامي علي نوفل، زينة احمد حسن العمري مدرسة التربية الريادية / الفرع الدولي ، جنى حسن صالح مدرسة البويضة الثانوية المختلطة

الفئة الرابعة

ليليان زياد محمد الاعرج مدرسة ام سلمة الثانوية للبنات ، حلا جمال علي الضمور مدرسة الغوير الثانوية للبنات ، مروان اكرم نجيب يوسف مدرسة الامال الكبيرة ، اسيل عصام محمد احمد مدرسة الحصن الأساسية المختلطة ، غزل البسطامي اكاديمية الحضارات ، جنى ياسر رشدي السوالمة مدرسة ام سلمة الثانوية للبنات ، ريم محمد حسين الجالودي مدرسة ضاحية الاميرة ايمان الثانوية ، عمر بشير رمضان دعابس مدرسة الأمم الإبداعية ، رزان امين عبدالقادر العمارين مدرسة النهضة الثانوية الشاملة المختلطة ، بشرى هاشم إبراهيم دبش مدرسة اناث البقعة الإعدادية الثانية ، مروان اكرم نجيب يوسف مدرسة الامال الكبيرة ، لين محمد رشيد أبو خيزران مدرسة ميسون الدمشقية ، ايهم عبدالرحيم كامل احمرو مدرسة الهداية العلمية ، ريم جهاد يوسف الدرابيع مدرسة الطيبة الإعدادية الأولى ، اية محمد إبراهيم أبو فردة مدرسة الطيبة الإعدادية الأولى ، سلين علي عبدالله الضمور مدرسة الاميرة بسمة الثانوية ، جنى غسان عليان الحواجري مدرسة اناث البقعة الإعدادية الثانية ، منى اياد ملاح مدارس السابلة ، ورد حسن أبو صبيح مدرسة اذكور الرمثا الإعدادية وكالة غوث ، منى خالد محمد المفلح مدرسة ايلا العالمية

افضل دفتر رسم ميار زيد صلاح مدرسة الزهراء الثانوية المختلطة المعلمة المشرفة على الدفتر الفائز شرين محمد علي العيساوي مدرسة الزهراء الثانوية المختلطة جائزة افضل معلمة ( مناصفة ) دينا محمود سالم الشقاقحة ، سوسن علا الدين العزة مدرسة التربية الريادية

جائزة فبريانو ليليان زياد محمد الاعرج مدرسة ام سلمى الثانوية للبنات