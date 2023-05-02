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السجن سنة لطبيب تجميل تسبب بوفاة سيدة عربية

منذ 5 ثواني
السجن سنة لطبيب تجميل تسبب بوفاة سيدة عربية

وطنا اليوم:أصدرت محكمة صلح جزاء عمان احكاما بالحبس سنة على طبيب مختص بعمليات التجميل وتغريمه 13 الف دينار بتهمة التسبب بالوفاة لسيدة عربية.
وبينت التفاصيل ان السيدة قد طلبت من الطبيب اجراء عملية حقن دهون لصدرها بعد شفطه من اجزاء من الجسم حيث تمت العملية بنجاح.
وتشير الوقائع في القضية التي ترأسها القاضي ذياب اشتيات، ان السيدة توفيت بعد ايام من العملية اذ تبين انها مصابة بسرطان الدم حيث وجهت تهمة التسبب بالوفاة للطبيب وأن القرار قابل للاستئناف.


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