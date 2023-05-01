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تفاصيل وفاة 6 أشقاء بحادث مروع على طريق الطائف الباحة

منذ ساعة واحدة
تفاصيل وفاة 6 أشقاء بحادث مروع على طريق الطائف الباحة

وطنا اليوم:أدى حادث مروري مروع إلى وفاة 6 أشقاء من أسرة واحدة، كما تم نقل الوالدين و3 أشقاء آخرين للعناية المركّزة في حالة خطرة.
ووقع الحادث على الطريق الرابط بين محافظة الطائف ومنطقة الباحة، كما تُوفي كذلك قائد المركبة الثانية وهو في منتصف العقد السادس، فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها وخرجت من الحادث دون إصابات.
وفي التفاصيل، قال شقيق المتوفين محمد سالم الغامدي: “خلال عودة أُسرتي من المدينة المنوّرة للباحة، وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطائف، وقع حادث مروري أليم تُوفي فيه 6 أشقاء؛ أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف (ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان، فيما نُقل أبي وأمي وابنتان (ريناد ومنيرة) وابن (سلطان) للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف”.
وأضاف: من فضل الله تمّ خروج الوالد من العناية المركّزة للتنويم وهو بصحة وعافية، في حين تمّت الصلاة على 6 من أفراد أسرتنا سوياً في صلاة العصر أمس، ودفنهم بمحافظة الطائف


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