الأردن يشارك في معرض سوق السفر العربي في دبي

وطنا اليوم:يشارك الأردن اليوم في معرض سوق السفر العربي، ATM، والذي يقام في دبي، من خلال الجناح الأردني بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات وممثلين من القنصلية الأردنية في دبي وتمثيل 11 شركة سياحية وفندق من المملكة، إضافة إلى ممثلين عن سلطة إقليم العقبة الاقتصادية وطيران الملكية الأردنية. ويعقد المعرض في الفترة من 1 إلى غاية 5 مايو/أيار الحالي.

وقال عربيات، في بيان صادر عن هيئة تنشيط السياحة اليوم حول مشاركة الهيئة في المعرض: “يلعب المعرض دورا محوريا ومتواصلا في دعم وتطوير صناعة السفر والسياحة في المنطقة من خلال استقطابه شخصيات بارزة من خبراء وصناع قرار متخصصين في صناعة السياحة من مختلف دول العالم”.

وأضاف: “يشكل المعرض منصة مثالية للتواصل مع مسؤولي وممثلي صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم في ظل ارتفاع المؤشرات الإيجابية لعودة السياحة إلى وضعها الطبيعي بعد جائحة كورونا”.

وقال عربيات إن الهيئة تشارك في معرض سوق السفر العربي من خلال إقامة جناح خاص ومتميز لها في المعرض.

وبين عربيات أن المعرض يعد من أبرز المعارض العالمية لقطاع السفر والسياحة، ويركز على إيجاد فرص بين القطاعات السياحية الدولية والتعاون بين شركات خطوط الطيران العالمية، خصوصا الخليجية ومكاتب السياحة والسفر والفنادق.

وأضاف أن المشاركة لهذا العام تهدف إلى ترويج الأردن سياحيا في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحديدا في الخليجية في ظل تحسن الحركة السياحة للمملكة.

وأشار عربيات إلى الحملات التسويقية التي أقيمت مؤخرا في دول الخليج وانعكاسها الإيجابي في جذب الحركة السياحية إلى الأردن. ونوه إلى أن الهيئة ستركز خلال مشاركتها على إظهار تنوع التجارب السياحية التي يمكن للسائح أن يقوم بها في الأردن، وبحث آلية تسويق الأردن سياحيا من خلال وضع برامج سياحية متنوعة تشمل قطاعات السياحة العلاجية والثقافية والتاريخية وسياحة الاستجمام والمغامرة وسياحة الأعمال والمؤتمرات المختصة، إضافة الى تسويق جذب السياحة العائلية الخليجية، حيث يعد السوق الخليجي من أهم الأسواق السياحية، لافتا إلى أنه تم إطلاق العديد من الحملات التسويقية، والتي تهدف إلى جذب السائح الخليجي والمواطنيين المغتربين في تلك الدول.

ويستقطب معرض سوق السفر العربي سنويا حشدا إعلاميا إقليميا ودوليا كبيرا وخبراء عالميين بارزين في قطاع السياحة والسفر وعملاء قطاع الإجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.