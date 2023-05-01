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الفوسفات تهنئ بعيد العمال العالمي

منذ ساعة واحدة
الفوسفات تهنئ بعيد العمال العالمي

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وأعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، بمناسبة عيد العمال العالمي.
واكد الدكتور الذنيبات، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية مستمرة بهمة وجهود كوادرها في المساهمة بشكل فاعل في تعزيز مسيرة البناء والتنمية في المملكة، ورفد الاقتصاد الوطني، وتحقيق المزيد من الانجازات على صعيد اعمالها وخططها، تحقيقا لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الشاملة لمستقبل المؤسسات الاقتصادية الوطنية في جميع المجالات، وخاصة في قطاع التعدين.

وأشاد الدكتور الذنيبات بجهود أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للشركة، والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، وجميع العاملين في مواقع العمل في الشركة والشركات التابعة والحليفة، وايمانهم بها، ما أسهم في مواصلتها تحقيق انجازات غير مسبوقة وتاريخية في مسيرتها من خلال الأرقام القياسية التي سجلتها على صعيد الإنتاج والمبيعات والأرباح.

وقال الدكتور الذنيبات، إن نهج الشركة في العمل بروح الفريق الواحد، وفق خطط استراتيجية ممنهجة، عزز بشكل كبير حضورها وتنافسيتها في الأسواق العالمية، وجعلها وجهة للعديد من الشركات العالمية المهتمة في صناعة الاسمدة والاستثمارات الهادفة؛ بما يعود بالفائدة على صناعة التعدين في المملكة، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

ووجه الدكتور الذنيبات بهذه المناسبة، تحية تقدير واعتزاز للعاملين في مواقع العمل المختلفة في الشركة، وعمال الأردن بشكل عام، معربا عن تقديره لجهودهم المتواصلة ومساهمتهم الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.


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