المياه تضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق – خو

وطنا اليوم:كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط اعتداءات جديدة خلال حملتها التفتيشية التي تنفذها وحدة الرقابة في سلطة المياه بالتنسيق مع وحدة الرقابة والجودة وإدارة العمليات في شركة مياه الاردن مياهنا /ادارة مياه الزرقاء بإسناد من وزارة الداخلية والأجهزة الامنية بالتنسيق مع المنسق الامني عن ضبط استعمالات غير مشروعة واعتداءات على خط ناقل الأزرق خو قطر 600 ملم تعتدي على حقوق المواطنين المائية تزود زراعات مخالفة وسقاية .

حيث إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالاعتداءات المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين ، مناشدة الجميع عدم التهاون في الإبلاغ عن اية مخالفات او تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين