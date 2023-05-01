28.8 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية بنهاية الربع الأول 2023

وطنا اليوم:بلغت أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية نحو 28.8 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام 2023، وفق البيانات المالية الأولية التي أعلنت عنها الشركة.

وكشفت البيانات ان مبيعات الشركة خلال ذات الفترة بلغت 457 مليون دينار، حيث جاءت من مبيعات شركة مصفاة البترول الأردنية لشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية من المشتقات النفطية الجاهزة بما قيمته 191 مليون دينار، كما بلغت مبيعات المصفاة للشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال بما قيمته 20 مليون دينار.

وأوضحت تلك البيانات ان إجمالي موجودات شركة مصفاة البترول الأردنية لها من نشاط التكرير، ومن الشركات التابعة: شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية من الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية، ومن الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال نحو 1.5 مليار دينار.

من جانب آخر، بينت ان الرصيد المستحق للشركة على الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية سجل في نهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 478 مليون دينار.

وفي ذات السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبدالكريم العلاوين، ان هذه النتائج تعكس قوة أداء شركة مصفاة البترول الأردنية وتطلعاتها المستقبلية، خاصة وأن هذا النجاح يُسلّط الضوء على الجهود المبذولة من قِبل شركة مصفاة البترول الأردنية على مكانتها في السوق المحلية وقدرتها وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها.

وشدد المهندس العلاوين، على أن استمرار نجاح شركة مصفاة البترول الأردنية يعتمد على استراتيجية طويلة الأمد تركز على الابتكار وتطوير التقنية وتحسين الكفاءة الإنتاجية.

وحول مشروع التوسعة الرابع، كشف ان الشركة تقوم حاليا باستكمال مرحلة التفاوض مع الائتلاف صاحب العرض الأفضل والمكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية.