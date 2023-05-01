السيول تقطع الشوارع وتجرف مركبات في السعودية

وطنا اليوم:تسببت السيول بقطع شوارع وجرف مركبات وانهيار طرقات في محافظة محايل بمنطقة عسير في السعودية، بينما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد تداعيات ذلك.

وتسببت الأمطار الكثيفة والسيول في قطع الطرقات، وتخطّي السيول للعبارات وانهيارات في بعض المواقع وجرف مركبات وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات، حسب صحيفة “سبق” السعودية.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو ترصد الأضرار التي تسببت بها السيول، وعزلها بعض القرى في المحافظة السعودية.

وقررت إدارة التعليم بمحافظة محايل تعليق الدراسة الحضورية، الأحد، في كافة المدارس، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار على معظم مدن ومحافظات عسير، وفقا لموقع “أخبار 24”.