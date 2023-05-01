جريمة تهز مدينة فلسطينية .. قتل زوجته وطفليه بدم بارد

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلامية فلسطينية بان مدينة الطيبة في الداخل الفلسطيني شهدت جريمة قتل مروعة رح ضحيتها سيدة وطفليها.

وقالت الوسائل الإعلامية إن رجلا أقدم على قتل زوجته (26 عاما) وطفليه البالغين من العمر “عامين”،و”نصف العام”.

طعن حتى الموت

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية في المدينة هرعت إلى منزل العائلة في منطقة البنوك في المدينة، اذ يشتبه أن الرجل طعن زوجته وابنيه حتى الموت.

ووصل الى مكان الجريمة محققو المختبر الجنائي الذين يقومون بجمع الأدلة في المكان، وبوشرت التحقيقات لمعرفة دوافع الجريمة

وقالت شرطة الاحتلال إنها اعتقلت مشتبها بطعن زوجته وابنيه الصغيرين حتى الموت؛ وأشارت إلى أن محققيها الجنائيين عملوا على جمع الأدلة في إطار التحقيق لفحص ملابسات الجريمة.

ولم تشر في بيانها إلى خلفية الجريمة أو الدوافع المحتملة التي أدت إلى ارتكابها، فيما يتم فحص شبهات حول ما إذا كان المشتبه به قد أصيب في حالة من الذهان لحظة ارتكابه الجريمة