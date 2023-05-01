وزير النقل: شركة الجسر العربي تجاوزت الظروف الصعبة

وطنا اليوم:عقدت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة اجتماعها الثمانين في القاهرة مساء الأحد بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، ووزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، وحضر مندوب عن وزير النقل العراقي المهندس رزاق السعداوي إلى جانب حازم لحفاظي رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال أبو السمن إن اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة هي فرصة لالتقاء الأشقاء وتعمل على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات النقل المختلفة.

واستعرضت الجمعية العمومية الميزانية العمومية ونتائج أعمال الشركة للعام 2022، واطلعت على إنجازات ونشاط الشركة خلال العام الماضي.

وحققت الشركة نتائج إيجابية رغم الظروف والأزمات والتحديات التي واجهتها، والتي أثرت على بيئة العمل من ارتفاع لأسعار الوقود والخدمات التشغيلية، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع معدلات التضخم التي شهدها العالم.

وأكد أبو السمن على أن البدائل وخطط العمل والاستراتيجيات التي عملت بها إدارة الشركة لرفع تنافسية الخط البحري العقبة- نويبع، وزيادة معدلات الإركاب على بواخر الشركة، وتنويع وزيادة إيرادات الشركة من الأنشطة التشغيلية، أدت إلى نجاح الشركة في تجاوز الظروف الصعبة وتحقيق النتائج الإيجابية خلال العام 2022، وخلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب أرقام الشركة فقد ارتفعت حركة التبادل التجاري عبر خط العقبة- نويبع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 53 %، وزاد نشاط نقل الركاب بنسبة 18 %، فيما ارتفعت نسبة المركبات المنقولة إلى 192 %.

وأضاف أبو السمن: إن نشاط الشركة السياحي على خط العقبة- طابا شهد أيضا زيادة بنسبة 96 %، إذا تعمل الشركة على نقل المجموعات السياحية بين المثلث الذهبي في الأردن (البتراء، وادي رام ، العقبة) ومنتجعات جنوب سيناء (طابا، سانت كاترين، دهب، شرم الشيخ).

وفي إطار خطط الشركة لتطوير وتحديث أسطول بواخر الشركة، كشف أبو السمن عن أن الشركة بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وبين أن الباخرة الجديدة بحمولة تصل إلى (100) شاحنة الأمر الذي يحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على الخط العقبة- نويبع الذي يربط آسيا العربي بأفريقيا العربية، ويساعد في عدم تكدس الشاحنات في المواني خلال فترات الذروة.

وأشاد الوزير أبو السمن بأداء إدارة الشركة وقدرتها على تحويل التحديات والتهديدات إلى فرص وعوامل للنجاح من خلال خطط العمل والبدائل والإجراءات التي تم تنفيذها لتجاوز الظروف الصعبة وتحقيق النتائج الإيجابية، وأكد على أهمية الاستمرار بهذا النهج للمحافظة على هذا الصرح العربي المميز.

وفي ختام الاجتماع أكد أبو السمن على عمق الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مشددا على أهمية تعزيز وتوثيق أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في كافة المجالات