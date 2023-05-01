الفوسفات: 141 مليون دينار أرباح الشركة قبل الضريبة للربع الأول من العام 2023

الفوسفات: 103.4 مليون دينار صافي أرباح الشركة بعد الضريبة للربع الأول من العام الحالي

الفوسفات : 313.5 مليون دينار صافي مبيعات الشركة للربع الأول من العام الحالي

الفوسفات: ارتفاع إنتاج ومبيعات الشركة من الفوسفات الخام وحامض الفوسفوريك

الفوسفات: نمو ملحوظ في قيمة حقوق الملكية وارتفاع موجودات الشركة

وطنا اليوم/عمان/ أظهرت بيانات شركة مناجم الفوسفات الأردنية في إفصاح لها على موقع بورصة عمان الإلكتروني، أن الشركة حققت خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحا اجمالية قبل الضريبة بلغت 141 مليون دينار، وأرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 103.4 مليون دينار.

كما أظهرت البيانات أن صافي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 313.5 مليون دينار.

و حققت الشركة، ارتفاعا ملموسا في كميات الفوسفات الخام المباع خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 175 ألف طن، حيث بلغت الكميات المباعة خلال هذه الفترة من الفوسفات الخام 2.524 مليون طن، مقابل 2.349 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي.

كما حققت الشركة ارتفاعا في كميات إنتاجها من مادة حامض الفوسفوريك (P2O5) المنتج من الشركة الهندية الأردنية للكيماويات (IJC) وشركة (جيفكو )، في الربع الأول من العام الحالي؛ لتصل الى 211 الف طن مقارنة مع 160 الف طن في الربع الأول من العام الماضي.

وشهدت مبيعات الشركة من حامض الفوسفوريك (P2O5) خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا وصل الى 206 الاف طن مقارنة مع 152 الف طن لنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة، أنه وبالرغم من الزيادة الملحوظة في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات نتيجة الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الشركة عالميا، والتي قاربت 30%، استطاعت الشركة ان تحقق عوائد مجزية على رأس المال، حيث بلغ معدل العائد على رأس المال القانوني 125% خلال الربع الأول من العام الحالي.

واشارت البيانات الى نمو ملحوظ في حقوق الملكية، التي ارتفعت قيمتها مع نهاية الربع الأول من العام الحالي الى 1.588 مليار دينار مقارنة مع 1.484 مليار دينار مع نهاية العام الماضي وبنسبة تحسن تزيد على 6% .

كما ارتفع مجموع موجودات الشركة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 2.114 مليار دينار مقارنة مع 2.07 مليار دينار في نهاية العام الماضي.